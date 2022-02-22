Ukrayna’yı ilk terk eden ABD oldu: Krizin ardından diplomatlar Polonya’ya kaydırılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanındığını duyurdu.

UKRAYNA'YI İLK TERK EDEN ABD OLDU

Tüm dünyanın tepkisini çeken kararı kınayan ABD, ilk iş olarak ülkedeki diplomatlarını Polonya'ya kaydırdı.

BIDEN HER FIRSATTA DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bağımsızlık yanlısı yönetimleri tanıma kararına ilişkin, ABD'nin Kiev yönetimine tam destek verdiğini dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, söz konusu kararı "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı" olarak değerlendirmişti.

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