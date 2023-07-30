Ukrayna’yı Türk MEMATT’lar temizleyecek

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın pek çok bölgesi mayınlarla donatılırken, Rusya'ya karşı Batı'nın desteğiyle saldırı başlatan Ukrayna, karada ilerleyebilmek için mayınları da temizlemeye çalışıyor. Ukrayna'da mayınların temizlenmesi için Türkiye de devreye girerken, Ticaret Bakanlığı, mayın temizleme teçhizatı üreten ve bu teçhizatın satışını yapan firmalar ile ilgili bilgi toplamaya başladı. Mayın temizleme konusunda teçhizata ve deneyime sahip şirketler, TOBB'un koordinesinde taleplerini ileterek, Ticaret Bakanlığı'na bildirecek. Elinde mayın temizleme teçhizatı olan Türk şirketlerden, bu teçhizatlar teslim alınarak Ukrayna'ya gönderilmesi sağlanacak.Türkiye, mayın temizleme teknolojisi konusunda hem devlet hem de özel sektör eliyle son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bunlardan birisi, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapılan Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) sözleşmesi oldu. Biçerdöver sisteminde çalışan MEMATT, Ermenistan'ın işgal döneminde Karabağ ve çevresine döşediği mayınların temizlenmesi için Azerbaycan birimlerince de kullanıldı. Bazı özel savunma şirketleri de dedektör ve robot cihazlar gibi mayın temizlemede kullanılan ekipmanı üretiyor. Üzerinde dedektör bulunan robotlarla da mayın tespiti ve imhası yapılabiliyor. Ukrayna toprakları, savaş nedeniyle dünyanın en fazla mayın bulunan toprağı haline geldi. Mayınların tamamen temizlenmesinin onlarca yıl alabileceği belirtiliyor.