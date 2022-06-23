Ülke beşik gibi sallanıyor! 1000 kişinin can verdiği Afganistan’dan yeni deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulusal Sismoloji Merkezinin bildirdiğine göre, Feyzabad şehrinde, Afganistan'da dünkü depremin ardından 4,3 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu.
BİR KÖYÜN 48 KİLOMETRE GÜNEYBATISINDA
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin 220 kilometre derinlikte kaydedildiğini, merkez üssünün Badahşan vilayetinde bulunan Jurm köyünün 48 kilometre güneybatısı olduğu bildirdi.
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAMIŞTI
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.
PAKİSTAN'DA DA HİSSEDİLMİŞTİ
Dün yaşanan depremde taş üstünde taş kalmamıştı. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedilmişti. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulmuştu.
TALİBAN'DAN AÇIKLAMA
Afganistan'da yönetimde bulunan Taliban'dan yapılan açıklamada bölgede yüzlerce ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Yönetim Sözcüsü Bilal Karimi "Ne yazık ki dün gece Paktika ilinin dört ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi, yüzlerce hemşehrimiz öldü, yaralandı ve onlarca ev yıkıldı. Daha fazla felaketi önlemek için tüm yardım kuruluşlarını bölgeye derhal ekip göndermeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ
Korkunç depremle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Afganistan'ın doğusunda bugün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin özellikle Paktika vilayetinde çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya neden olduğu ve ciddi hasara yol açtığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.Halihazırda Afganistan'da faaliyetlerini sürdüren Kızılay tarafından bölgedeki depremzedeler için insani yardım sevk edilmiştir. Türkiye her zaman olduğu gibi, depremden etkilenen kardeş Afgan halkına her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Afganistan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." sözlerine yer verildi.