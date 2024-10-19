‘Ülkemizle gurur duyuyoruz’

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi gemileri ile yurda getirilen Türk vatandaşları bombalı saldırılardan kurtuldukları için sevinirken, geride bıraktıkları yakınları için endişe duyuyor. Türk gemileri gelmeden önce kendi imkânlarıyla Trablus'tan ülkeye dönmeyi planladıklarını ancak tahliye kararını duyunca Türk gemileriyle dönmek istediklerini belirten Nesrin Efetürk, "Türk askerini orada görünce kendimizi çok güvende hissettik'' ifadelerini kullandı. Fehmi Halil Baykal "Allah Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'dan razı olsun. Türk askerine çok teşekkür ediyoruz" derken Vesile Erol ise "Türkiye ile gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.