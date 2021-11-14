Ülkeyi istila ettiler! 3 kişi öldü 450 kişi zehirlendi!



Cuma günü, Nil Nehri yakınlarındaki yoğun fırtına ve dolu zaman zaman şiddetini arttırdı. Etkisini arttıran yağmurlardan yılanların rahatsız olduğu gözlenirken, akrepler ise caddeleri doldurdu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri böyle durumlara karşı, dağlara ve çöllere yakın sağlık merkezlerinin ekstra doz panzehir sağladığını açıklarken, doktorlar akrep sokmasına karşın insanların aşı olmaları gerektiğini bildirdi. İnsanların evlerinde kalması ve özellikle ağaçlık bölgelerden uzak kalması uyarısı yapıldı.