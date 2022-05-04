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Giriş Tarihi: 4.5.2022 09:41 Son Güncelleme: 4.5.2022 10:00

Ülkeyi karıştıran olay! Cenazesinde dirildi, ama yine de ölümden kaçamadı

Ülkeyi karıştıran olay! Cenazesinde dirildi, ama yine de ölümden kaçamadı

Peru'da trafik kazası geçirip hayatını kaybeden kadın, cenazesinde dirildi. Tabuttan ses gelmesi üzerine yaşadığı fark edilen kadın apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlanan kadın birkaç zaman sonra hayatını kaybetti. İkinci kere yıkılan aile şimdi kadının ilk seferde nasıl 'ölü' ilan edildiğini araştırıyor.

Peru'da yaşayan Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde kayınbiraderi ile birlikte bir kaza yaptı. Kazanın ardından hem kendisinin hem de kayınbiraderinin öldüğü ilan edildi. Kazada ayrıca 3 yeğeni de ağır yaralandı. İki gün önce cenaze için toplanan kalabalık tabuttan sesler gelince neye uğradığını şaşırdı.

YAŞADIĞINI FARK ETTİLER

Tabutu açan aile Callaca'nın yaşadığı fark etti. Aile tabutla birlikte genç kadını hastaneye yetiştirdi. Callaca şu anda yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayat mücadelesi verdi. Ancak maalesef birkaç saaat sonra hayatını kaybetti.

"TABUTTAN SESLER GELDİ"

Bir mezarlık görevlisi yaşananları, "Tabutu omuzlayanlar bir ses duydu. Tabutu açınca Callaca'nın gözlerinin açık olduğunu ve terlediğini fark ettik. Hemen ofise yönelip yetkilileri aradı" sözleriyle anlattı.

NASIL 'ÖLÜ' İLAN EDİLDİ?

Yaşanan acı olayın üstüne akrabaları bir kez daha yıkıldı. Aile şimdi Callaca'nın ilk başka nasıl 'ölü' ilan edildiğini anlamaya çalışıyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Teyzesi Callaca'nın yaşadığını söyleyerek, "Elimizde tabutu itip dokunduğu videolar var" sözlerine yer verdi. Akrabalar, Callaca'nın kaza sonrası komaya girdiğini ve doktorların bu nedenle onun ölü olduğunu düşündüğünü düşünüyor. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ülkeyi karıştıran olay! Cenazesinde dirildi, ama yine de ölümden kaçamadı
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