Ülkeyi karıştıran olay! Cenazesinde dirildi, ama yine de ölümden kaçamadı

Peru'da yaşayan Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde kayınbiraderi ile birlikte bir kaza yaptı. Kazanın ardından hem kendisinin hem de kayınbiraderinin öldüğü ilan edildi. Kazada ayrıca 3 yeğeni de ağır yaralandı. İki gün önce cenaze için toplanan kalabalık tabuttan sesler gelince neye uğradığını şaşırdı.

YAŞADIĞINI FARK ETTİLER

Tabutu açan aile Callaca'nın yaşadığı fark etti. Aile tabutla birlikte genç kadını hastaneye yetiştirdi. Callaca şu anda yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayat mücadelesi verdi. Ancak maalesef birkaç saaat sonra hayatını kaybetti.