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Haberler Dünya Haberleri Uluslararası Ceza Mahkemesi Afgan liderler için tutuklama emri talep etti
Giriş Tarihi: 23.1.2025 16:32

Uluslararası Ceza Mahkemesi Afgan liderler için tutuklama emri talep etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, Afganistan'daki yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani hakkında, kadınlara yönelik sistematik zulüm nedeniyle insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkartılmasını talep etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Afgan liderler için tutuklama emri talep etti

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığının açıklamasına göre, Afganistan'daki yönetiminin lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkan15 Ağustos 2021'den bu yana, Afganistan genelinde kadın ve kız çocuklarına yönelik temel insan haklarını ihlal eden sistematik zulüm politikasından sorumlu tutuluyor.

Savcılık, sunulan deliller arasında tanık ifadeleri, resmi kararnameler, adli raporlar, şüphelilerin ve diğer Taliban temsilcilerinin açıklamaları ile görsel-işitsel materyallerin bulunduğunu bildirdi. UCM Savcılığı, Afganistan'daki yönetimin şeriat yorumunun, temel insan haklarının ihlaline veya Roma Statüsü kapsamındaki suçların işlenmesine gerekçe gösterilemeyeceğini savundu.

Savcılık, bu iki tutuklama talebinin Afganistan'daki durum için yapılan ilk başvurular olduğunu ve yakında diğer üst düzey Afgan liderler için de benzer başvurular yapılacağını açıkladı. Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle, ülkede kadınların çalışma ve kızların eğitim haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi Afgan liderler için tutuklama emri talep etti
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