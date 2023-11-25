‘Uluslararası kurumlar işlevsiz kaldı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda "Uluslararası örgütler ve küresel sistem maalesef çok kötü bir sınav vermektedir. BMGK bu süreçte tamamen işlevsiz kaldı" dedi. Erdoğan şunları kaydetti:Türkiye olarak nasıl ilk günden itibaren Gazze halkının yanında, İsrail zulmü karşısında olduysak İsrail'in hakikati imha veya tahrif etmeyi amaçlayan propaganda savaşına da geçit vermedik. Dezenformasyonla mücadele merkezimiz vasıtasıyla 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik ve doğrusunu ortaya koyduk. Sahadaki durumu anbean haberleştiren Türk basın mensupları bu süreçte gerçekten cesur bir duruş sergilediler. Hepsini tebrik ediyorum.Gazze başta olmak üzere son dönemde yaşadığımız kritik gelişmelerin bize hatırlattığı en kritik husus, stratejik iletişimin önemidir. Savaş, çatışma, saldırı ve savunmaların yalnızca cephede olmadığını hep birlikte gördük, görüyoruz.