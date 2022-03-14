Uluslararası politikanın nabzı Türkiye’de attı

ERDOĞAN VE ALİYEV AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİNİ GÖRÜŞTÜ

Bu görüşmeyle aynı gün yine Antalya'da 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı başladı. Türkiye'nin arabuluculuğa dair farkındalığı artırmak için düzenlediği İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na liderler, siyasetçiler, diplomatlar, uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere 200'ün üzerinde kişi katıldı.

Filistin ve Kuveyt Dışişleri Bakanları konuşma yaptığı konferansa, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterleri ise video konferans yöntemiyle katıldı.

Yine 10 Mart'ta gerçekleşen bir diğer önemli görüşme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapıldı.

Ankara'da bir araya gelen iki Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, ikili ilişkiler ve iki ülke iş birliğinin Avrupa enerji güvenliğine katkısı ele alındı.

ANTALYA'DA ERDOĞAN 11, ÇAVUŞOĞLU 67 İKİLİ GÖRÜŞME YAPTI

Bu yıl "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ise 3 binden fazla kişi katıldı.

Toplamda 75 ülkeden katılımcının yer aldığı foruma 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası örgüt temsilcisi iştirak etti.

Bu katılımı "Dünyadaki devletlerin üçte birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada en üst düzeylerde temsil edildi." sözleriyle ifade eden Çavuşoğlu, forum süresince ikili görüşmelerde de bulundu.

Forumun açılış konuşmasını yapan Erdoğan 11, Çavuşoğlu ise 67 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ayrıca Forum katılımcısı devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası örgüt temsilcileri de birbirleriyle çok sayıda görüşme yaptı.