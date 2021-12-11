Umuda yolculuk faciayla sonlandı: 54 ölü

Meksika
'da, düzensiz göçmenleri taşıyan bir TIR'ın otoyolda devrilmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti. Chiapas eyaletindeki kazada TIR, otoyolun kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Bazıları ağır 59 kişi yaralandı. Yetkililer, 107 göçmeninTIR dorsesinde taşındığını aktararak, çoğunun Guatemala, Honduras ve El Salvador vatandaşı olduğunu bildirdi. Savcılık, soruşturma başlattı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Chiapasta Orta Amerika göçmenlerini taşıyan bir TIR'ın devrilmesinin neden olduğu trajediden derin üzüntü duyuyorum. Çok acı verici" ifadelerini kullandı.