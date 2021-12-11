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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Umuda yolculuk faciayla sonlandı: 54 ölü

Umuda yolculuk faciayla sonlandı: 54 ölü
Meksika'da, düzensiz göçmenleri taşıyan bir TIR'ın otoyolda devrilmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybetti. Chiapas eyaletindeki kazada TIR, otoyolun kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Bazıları ağır 59 kişi yaralandı. Yetkililer, 107 göçmeninTIR dorsesinde taşındığını aktararak, çoğunun Guatemala, Honduras ve El Salvador vatandaşı olduğunu bildirdi. Savcılık, soruşturma başlattı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Chiapasta Orta Amerika göçmenlerini taşıyan bir TIR'ın devrilmesinin neden olduğu trajediden derin üzüntü duyuyorum. Çok acı verici" ifadelerini kullandı.
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Umuda yolculuk faciayla sonlandı: 54 ölü
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