UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde! Ziyaretçilerini Orta Çağ’a götürüyor...

VENEDİKLİLERDEN OSMANLI'YA KARŞI YARDIM TALEBİ

Gülbaş, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Kotor Körfezi'ni kuşatması karşısında kentin yöneticilerinin Venediklilere bir mektup yazarak yardım istediklerini aktardı.

Osmanlı'nın yaptığı anlaşma ile Kotor'un özel yapı olarak Venediklilerin kontrolüne geçtiğini anlatan Gülbaş, "Osmanlı'nın kontrol edemediği, Barbaros'un kuşatıp da alamadığı Balkanlar'daki tek şehrin" burası olduğunu vurguladı.

Şehirde Venedik kültürünün etkisi görüldüğünü dile getiren Gülbaş, Kotor Körfezi'nin doğal bir liman olduğu için gemi tersanesi olarak da kullanıldığını söyledi.

"KOTOR, FARKLI BİR ÇAĞDA YAŞAMA HİSSİ UYANDIRIYOR"

Kotor'un UNESCO Dünya Mirası Koruma Listesi'nde yer alan, bölgedeki en önemli şehirlerden birisi olduğunun altını çizen Gülbaş, şöyle devam etti:

"Şehir çok güzel korunmuş olmasından kaynaklı olarak insanlarda farklı bir çağda yaşama hissi uyandırıyor. '1600 yıllarında, 1700 yıllarında yaşasaydım nasıl olurdu, zamanın koşulları, o zamanın atmosferi nasıl olurdu?' diye düşünüyorlar. Yaşadığı kentin yoğunluğundan, curcunasından kaçmak isteyen insanlar bireysel olarak Kotor'a gelip şehrin içerisinde bulunan pansiyon ve motellerde kalarak sanki kendilerini o dönemde yaşıyormuş gibi hissedebiliyorlar. Akşamları şehrin sokaklarında mini festivaller, müzik dinletileri oluyor. Gündüzleri Kotor'un üstündeki kale ve kilisenin olduğu yere çıkılıp bütün Kotor Körfezi'ni çok rahat izleme imkanı oluyor"

BAR ŞEHRİNDE TÜRK HAMAMLARI VE EVLERİ VAR

Rehber Gülbaş, Osmanlı'nın Bar şehrine ise Ohrid üzerinden geldiğini, burasının yaklaşık 250 sene Osmanlı hakimiyetinde kaldığını anlattı.

Burayı fethederken tahrip olan kalenin restore edildiğini belirten Gülbaş, "Kalenin içerisinde günümüzde Osmanlı eserlerinden Türk hamamına kadar Türk evleri ve mimarisi bariz şekilde hala muhafıza edilmiş durumda." ifadesini kullandı.

Gülbaş, Bar'da yaşayan Müslümanların Osmanlı zamanında Karaman ve Konya'dan getirilen Türkler olduğunu anlatarak, Osmanlı'nın Balkanlar'a dini etkisinden dolayı Karadağ'ın vatandaşlarından da Müslümanlığı seçenlerin bulunduğunu aktardı.