Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri UNICEF: Nijerya'da bu yıl 1440 öğrenci kaçırıldı
Giriş Tarihi: 24.11.2021 04:13

UNICEF: Nijerya'da bu yıl 1440 öğrenci kaçırıldı

AA
UNICEF: Nijerya’da bu yıl 1440 öğrenci kaçırıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da bu yıl içinde 25 farklı okula saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 1440 öğrencinin kaçırıldığını bildirdi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı

UNICEF tarafından yayımlanan raporda, Nijerya'da ülkede okulları hedef alan saldırıların artmaya devam ettiği belirtildi. Ülkede ocaktan bu yana 25 farklı okula saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda 1440 öğrencinin kaçırıldığı kaydedildi.

Batı Afrika ülkelerinde yıllardır devam eden saldırılara genelde çocukların maruz kaldığı ifade edilen raporda, hükümetin bu tür olayları önlemek için acilen harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Nijerya'nın Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
UNICEF: Nijerya'da bu yıl 1440 öğrenci kaçırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA