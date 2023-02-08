UNICEF Sözcüsü Elder: Son 100 yılda bölgeyi vuran en güçlü deprem

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) adına söz alan Tommaso Della Longa, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Longa, "IFRC, 6 Şubat'ta, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ölümcül depremlere müdahale etmek için 70 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL) değerinde acil uluslararası yardım başvurusu başlatacağını duyurmuştu. Ancak bugün hasarın boyutu ortaya çıkınca, hedeflenen rakam 200 milyon İsviçre Frangı'na yükseldi." dedi.

BM'ye bağlı kuruluşların temsilcileri, konuşmalarının basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"TÜRKİYE KENDİ VATANDAŞLARI VE SURİYELİ SIĞINMACILARI AYIRMIYOR"

Leclerc, bir soru üzerine, Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyelinin yaşadığını ve depremden etkilenen bölgelerde de Suriye vatandaşları olduğunu, Türk yetkililerin kendi vatandaşları ile Suriyeliler arasında ayrım yapmadan müdahalede bulunduğunu söyledi.

Laerke ise önceliğin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, 12 uluslararası ekibin deprem bölgesine ulaştığını ve 27 ekibin ise bugün ve yarın intikal edeceğini bildirdi.