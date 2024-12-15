UNICEF’ten dünyaya Gazze çığlığı: Kayıtsız kalmayın

Soykırımcı İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde okul, hastane ve mülteci kampı dâhil masum sivillerin ve yaralıların bulunduğu her noktaya ölüm yağdırmayı sürdürüyor. Dünya Suriye'de yaşanan olaylara odaklanmışken BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) Gazze için acil destek çağrısı geldi.UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "(Gazze'de) Bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken, dünya buna kayıtsız kalamaz" ifadesini kullandı. Son 14 ayda Gazze'de 14 bin 500'den fazla çocuğun öldüğüne işaret eden Russell, 1.1 milyon çocuğun ise neredeyse tamamının acil koruma ve ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu bildirdi.Gazze'nin kuzeyinde kıtlık tehdidi devam ederken insani yardımlara erişimin ciddi şekilde kısıtlanmış olduğunu belirten Russell, "Gazze'de çocuklar ve aileler sürekli olarak yerlerinden ediliyor ve bu durum yüz binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu 1.9 milyon insanı yerlerinden etti. Gazze'de güvenli bir alan yok ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte çocuklar, yiyecek, temiz su ve tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde istikrarsızlık içinde yaşıyor" dedi.Bu arada İsrail saldırılarında bir basın mensubu daha hayatını kaybetti. Lübnanlı gazeteci Muhammed Baluşe'nin vefatıyla Gazze'de İsrail tarafından katledilen basın mensubu sayısı 195'e yükseldi.