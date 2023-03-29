UNICEF’ten kolera uyarısı! Salgın hızla yayılıyor

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afrika kıtasındaki kolera salgınına değinildi.

Açıklamada, kıtadaki kolera salgının hızla arttığı belirtilerek durumun alarm seviyesinde olduğu kaydedildi.

Salgının özellikle doğu ve güney Afrika ülkelerinde yayıldığı belirtilen açıklamada, koleranın çocuklar için tehlike arz ettiği vurgulandı.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında Burundi, Etiyopya, Kenya, Malavi, Mozambik, Somali, Güney Sudan ve Tanzanya sıralandı.

Açıklamada, kolera salgınının yoksulluk ve çatışmaların yanı sıra sel ve kasırga gibi hava şartları nedeniyle daha hızlı yayıldığının altı çizildi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.