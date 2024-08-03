Üniversiteleri yerle bir etti

Katil İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten buyana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusu son 24 saatte 3 katliam daha gerçekleştirdi. Saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 39 bin 550'ye, yaralı sayısı da 91 bin 280'e yükseldi. Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi binalarını bombaladığını duyurdu. Üniversite yerleşkesinde bulunan binaların tamamen yerle bir edildiğini belirtti. Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurması sonucu 10 kişi öldü. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 117 okul ve üniversitenin yıkıldığı, 107 araştırmacı ve öğretim görevlisinin öldüğü bildirilmişti.İsrail'in ablukası ve sınır kapılarını kapatarak yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazzeliler, uzun süredir açlıkla mücadele ediyor. Özellikle yerinden edilenler insani yardımlara ihtiyaç duyuyor. Gazze'nin güneyindeki pazarlarda sınırlı miktarda da olsa bazı ürünler bulunuyor ancak yerinden edilen Filistinliler alım güçleri düştüğü için bu ürünlere erişemiyor. Kuzeydeki pazarlarda ise et, meyve, sebze gibi ürünlerde gerçek bir kıtlık yaşanıyor. Bu pazarlarda sadece un ve çeşitli otlar bulunuyor. Şu ana kadar 35 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.FILISTIN haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Tulkerim kentinde insansız hava aracıyla (İHA) bir otomobili vurdu. İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Cenazelerin götürüldüğü Tulkerim'deki Sabit Sabit Devlet Hastanesi kaynakları, öldürülenlerden birinin Tulkerim Mülteci Kampı'ndan 25 yaşındaki Heysem Nureddin Bıleydi olduğunu açıkladı. Bıleydi'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Tulkerim'deki komutanlarından olduğu ifade edildi.ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın İsrail'e büyük kayıplar verdirecek şekilde misilleme yapacağını belirtti. Bolton Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün Lübnan'da, Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından İsrail ile İran arasında genişleyen bir çatışmaya tanık olduğumuzu vurguladı. Bolton, Haniye'nin öldürülmesine İran'ın vereceği misillemenin güçlü olacağı tahmininde bulunarak şunları söyledi: "İran'ın, çok etkili ve önemli bir hamle yapacak gibi durduğunu söylemeliyim. Öyle ki, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in büyük bir törenle Haniye'nin tabutu başında dua etmesi ve sert bir karşılık verme sözü verdiği konuşması da bunu gösteriyor."