Ünlü aktör Alec Baldwin’e kötü haber! 5 yıl hapis cezası alabilir

Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baldwin'e ve film setindeki silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez Reed'e ölümcül kazadan dolayı "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla dava açılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, olaydan önce Baldwin'e silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls'in "ölümcül bir silahı ihmal ederek kullanmak" suçlamasını kabul etmek için savcılıkla bir anlaşma imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

"Kasıtsız adam öldürme" suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.