Ünlü futbolcudan skandal! Kediye acımasızca işkence etti

İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen Kurt Zouma, skandal bir video ile gündeme geldi. Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu, FA Cup'ta kazandıkları Kidderminster Harriers maçından sonra bir kediye işkence ederken görüntülendi. Korkunç videonun sosyal medyada yayılmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan Zouma, West Ham'da kadro dışı bırakıldı.
TEKMELEYEREK YERE FIRLATIYOR
West Ham United forması giyen Kurt Zouma 2 milyon sterlin değerindeki evinde bir kediye işkence etti. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde Zouma'nın evdeki kediyi kovaladığı yakaladığında ise acımasızca tekmelediği görülüyor. Zouma'nın kardeşi Yoan tarafından çekilen videoda Zouma'nın kediyi mutfakta tekmeleyerek yere fırlatıyor.
İngiltere'de skandal! Dünyaca ünlü Fransız futbolcunun kediye işkence görüntüleri ortaya çıktı | Video
KEDİYE AYAKKABI FIRLATIYOR
Çeken kişinin de güldüğü görülen videoda, Zouma kediyi mutfak ve yemek odasının etrafında bir çocuğun önünde kovaladığı görülüyor. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde 27 yaşındaki futbolcu kediye ayakkabı da fırlatıyor.
"BİR DAHA OLMAYACAK"
Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından konuya iliş Kurt Zouma: "Videodan rahatsız olan herkesten özür dilerim. Çok üzgünüm. Herkesi temin ederim ki kedimiz gayet iyi durumda ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyor ve el üstünde tutuluyor. Bir daha bu davranış olmayacak."