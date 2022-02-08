Ünlü futbolcudan skandal! Kediye acımasızca işkence etti

TEKMELEYEREK YERE FIRLATIYOR

West Ham United forması giyen Kurt Zouma 2 milyon sterlin değerindeki evinde bir kediye işkence etti. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde Zouma'nın evdeki kediyi kovaladığı yakaladığında ise acımasızca tekmelediği görülüyor. Zouma'nın kardeşi Yoan tarafından çekilen videoda Zouma'nın kediyi mutfakta tekmeleyerek yere fırlatıyor.

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KEDİYE AYAKKABI FIRLATIYOR

Çeken kişinin de güldüğü görülen videoda, Zouma kediyi mutfak ve yemek odasının etrafında bir çocuğun önünde kovaladığı görülüyor. İngiliz medyasında ortaya çıkan görüntülerde 27 yaşındaki futbolcu kediye ayakkabı da fırlatıyor.