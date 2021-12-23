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Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:02 Son Güncelleme: 23.12.2021 13:16

Ünlü Hollywood aktörü James Franco’dan skandal itiraf! ‘Öğrencilerimle…’

İHA
Ünlü Hollywood aktörü James Franco’dan skandal itiraf! ‘Öğrencilerimle…’

Aralarında Maymunlar Cehennemi, Örümcek Adam, 127 Saat gibi yapımların da bulunduğu birçok filmde rol alan Hollywood yıldızı James Franco, itirafıyla olay yarattı.

Ünlü oyuncu James Franco, geçmişte yönettiği bir oyunculuk okulundaki kadın öğrencileri taciz ettiği iddialarını 4 yıl sonra kabul etti.

"ÖĞRENCİLERİMLE BİRLİKTE OLDUM"

ABD'li oyuncu James Franco'nun, oyunculuk okulundaki öğrencileri taciz ettiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, hakkındaki iddiaların üzerinden geçen 4 yılın ardından taciz iddialarını kabul etti.

The Jess Cagle Podcast yayınında konuşan Franco, öğrencileri ile birlikte olduğunu ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

O dönem aklının başında olmadığını öne süren 43 yaşındaki oyuncu, eğitim verdiği okulu kadınlarla tanışmak ve cinsel istismarda bulunmak için açmadığını dile getirdi.

O dönem sessiz kalması gerektiğini aktaran oyuncu, "Bana kızgın insanlar vardı. Onları dinlemem gerekiyordu" dedi.

ABD'de 4 yıl önce Los Angeles Times'a konuşan 5 kadın, derslerde ünlü oyuncunun "uygunsuz muamelesine" maruz kaldıklarını ifade etmişti.

O dönem sessiz kalan oyuncu, hakkında açılan taciz davasında Temmuz ayıda 2.2 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.

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Ünlü Hollywood aktörü James Franco’dan skandal itiraf! ‘Öğrencilerimle…’
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