Ünlü Hollywood aktörü James Franco’dan skandal itiraf! ‘Öğrencilerimle…’

The Jess Cagle Podcast yayınında konuşan Franco, öğrencileri ile birlikte olduğunu ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

O dönem aklının başında olmadığını öne süren 43 yaşındaki oyuncu, eğitim verdiği okulu kadınlarla tanışmak ve cinsel istismarda bulunmak için açmadığını dile getirdi.