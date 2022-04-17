Ünlü model Bella Hadid, Filistin ve Ukrayna’yı kıyaslayıp Instagram’ın ikiyüzlü tutumuna isyan etti

İnsanımız için en yanlış şekilde resmedilmiş bu versiyon, kitlesel iğrençliği ve kitlesel tacizi haklı çıkarmak için yapıldı.

"BU EYLEMLERİN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ"

Filistinlilerin bir hükümet sisteminin emriyle nasıl işkence gördüğüne, aşağılandığına, suistimal edildiğine, dağıtıldığına ve öldürüldüğüne bu versiyondan bakarsanız tarihin yanlış tarafındasınız. Bu eylemlerin ne olursa olsun asla hiçbir mazereti olamaz.

1948'den beri. Babam daha 9 günlükken evinden atıldığından beri.

Bu dinle alakalı bir durum değil. Bu benim bir şeye ya da bir kişiye duyduğum nefretle de alakalı değil. Bunlar bende yok, asla sahip olmadım ve olmayacağım. Bana göre, bu durum her bir insanın hayatta neyi hak ettiği ile ilgili. İsrail hükümetine göre ise bu jeopolitik güçle alakalı.

Savaştan ve şiddetten kim yararlanır? Bunun cevabı asla 'halk' değil. Herhangi bir yerde yaşanan adaletsizlik, her yerdeki adalet için bir tehdittir.