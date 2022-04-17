Ünlü model Bella Hadid, Filistin ve Ukrayna’yı kıyaslayıp Instagram’ın ikiyüzlü tutumuna isyan etti

İsrail kuvvetlerinin, Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri bitmek bilmiyor. İsrail güçleri, son olarak Mescid-i Aksa'da sabah namazı için gelen Filistinlilere yine saldırmıştı.
Saldırıda 152 kişi yaralanırken, daha önce İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkan Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, saldırılara kınayan isimlerin başında geliyor.
Instagram hesabında 51 milyon takipçisi olan ünlü model Bella Hadid, işgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin halkına yönelik zulmüne tepki göstermek için bir kez daha paylaşımda bulundu. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da sabah namazı için gelen Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için üst üste birkaç paylaşım yapan Hadid'in hesabına, kısıtlama ve engelleme geldi.
Bu duruma tepki gösteren ünlü model, yaptığı son paylaşımda Instagram'ın ikiyüzlü tutumuna isyan etti.
FİLİSTİN PAYLAŞIMINA 'HASSAS İÇERİK' SANSÜRÜ
Bella Hadid, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah güzel bir güne uyandım. Günlük sabah rutinimden sonra oturdum ve Instagram'ı açtım. Arkadaşlarımın ve ailemin iftarları hakkında gönderi görmeyi bekliyorken onun yerine hassas içerik olduğu gerekçesiyle kısıtlanmış gönderiler görmeye başladım. Anksiyetem yükselmeye başladı, çünkü ne olduğu hakkında net bir bilgim yoktu. Başka sayfalara da baktıktan sonra ne olduğunu anladım: Ramazan ayı sırasında camimizde dua etmeye çalışan insanlarımıza karşı anlamsız bir şiddet. Bizim güzel camimiz terörize edildi. Cuma günüm giderek artan bir kızgınlıkla dolarak üzgün bir hal aldı. Filistin'de tam şu anda olan bitenlere öfkeliyim. Ama üzücü olan ise medyada, arkadaşlarım arasında, toplumda ve dünyada Filistin'de olanlarla ilgili hiçbir şey paylaşılmaması. Ukrayna'daki savaşla ilgili 'hassas içerik' ibaresi olan bir gönderinin olduğunu hiç hatırlamıyorum. Filistinlilerin 'hassas içerikli siyah ekranlardan' oluşturduğu koca bir deniz, insan hakları-haklarımız için savaşmaktan asla vazgeçmediğimiz bir manzaraya dönüşecek."
"KİTLESEL İĞRENÇLİĞİ VE KİTLESEL TACİZİ..."
Bella Hadid, ilerleyen saatlerde Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı ve İsrail askerlerinin Filistin halkına yönelik eylemlerinde hiçbir mazeretin kabul edilemeyeceğini ifade etti.
Hadid, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Silahları, kurşun geçirmez yelekleri olan güçlü bir asker, daha GÜÇLÜ hissetmek için bir yaşlıyı kaç kere tekmelemelidir?
İnsanların ilgisini çekmek için, bir hükümet sistemi tarafından kaç bebek ve çocuğun öldürülmesi gerekiyor?
Bizim (çocukluğumdan beri Filistinli olmamdan kaynaklı bana da söylendiği gibi) sadece hayatta olduğumuz ve halkımız için ayaklandığımız için 'terörist' olarak isimlendirilmemize izin vermeyeceğim. Doğru olanı savunduğum için buna izin vermeyecekler. Bu işgal pek çok kadın, çocuk ve erkeğin hayatına mal olmasının yanı sıra, başka insanların da adını lekeliyor. Bu çok üzücü ve mide bulandırıcı.
İnsanımız için en yanlış şekilde resmedilmiş bu versiyon, kitlesel iğrençliği ve kitlesel tacizi haklı çıkarmak için yapıldı.
"BU EYLEMLERİN HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ"
Filistinlilerin bir hükümet sisteminin emriyle nasıl işkence gördüğüne, aşağılandığına, suistimal edildiğine, dağıtıldığına ve öldürüldüğüne bu versiyondan bakarsanız tarihin yanlış tarafındasınız. Bu eylemlerin ne olursa olsun asla hiçbir mazereti olamaz.
1948'den beri. Babam daha 9 günlükken evinden atıldığından beri.
Bu dinle alakalı bir durum değil. Bu benim bir şeye ya da bir kişiye duyduğum nefretle de alakalı değil. Bunlar bende yok, asla sahip olmadım ve olmayacağım. Bana göre, bu durum her bir insanın hayatta neyi hak ettiği ile ilgili. İsrail hükümetine göre ise bu jeopolitik güçle alakalı.
Savaştan ve şiddetten kim yararlanır? Bunun cevabı asla 'halk' değil. Herhangi bir yerde yaşanan adaletsizlik, her yerdeki adalet için bir tehdittir.
INSTAGRAM'A MEYDAN OKUDU
Bu videoların her birini izlemenizi tavsiye ediyorum. Yetişkin bir adam tarafından boğulan 12 yaşında bir çocuk ya da elleri havada koşan 6 çocuklu bir anne askerler tarafından vurulmuş. Koltuk değnekleriyle olan yaşlı bir adam yerde yatıyor. Bir çocuk ve babası hiçbir neden yokken terörize ediliyor.
Instagram'dan tepki çeken karar! Bella Hadid'e paylaşım engeli
Lütfen biri bana bu insanlardan hangisinin bir saldırı başlatacağını ya da kışkırtacağını söylesin. Eğer buna bir yanıt arıyorsan, sorun sensin demektir.
Eğer beni ya da Filistin'de gerçekten neler olduğunu anlatmaya çalışan insanları susturmak istiyorsanız söyleyeyim: Instagram'da IDF'nin, İsrail hükümetinin ve Filistin'in nasıl olduğu hakkında gerçek bilgiler gösterip barışı öne çıkarmaya devam edeceğim.
"BUNLARIN HEPSİ İNSAN HAKLARI İHLALİDİR"
Yerleşme niyetiyle gelenler, Filistinli olmak dışında hiçbir suçları olmayan masum Filistinliler'e saldırıyor.
Bunların hepsi insan hakları ihlalidir ve bizi mimlemek, ön yargı ve haksız sansürün en büyük biçimidir.
Bunu telafi etmek için buradan değilim. İnanın herhangi bir terör postu yayınlamak istemiyorum. Bunlar oyuncu değil, bunlar gerçekten IDF askerleri ile hayatları, aileleri, işleri, tarihleri ve ruhları olan Filistin halkı. Beni durdurmak istiyorlarsa, öldürmeyi bıraksınlar.
En çok duyduğum bahane ise "Filistinliler, istiyordu" oluyor: "Bıçakları var diye askerler saldırmış"
Bu doğru değil. Burada görebileceğiniz gibi bu halk barışçıl. Çoğu zaman çocuklarıyla birlikte dua edip yaşarlar. Elbette ki dünyanın her yerinde olduğu gibi aşırılık yanlıları olabilir. Ama burada oturup da bu tür bir istismarı hak edecek kadar yanlış bir şey yapılıyormuş gibi halkımın adına iftira atılmasını izlemeyeceğim. Kesinlikle sebepsiz bir istismar var. Hele de şimdi mübarek Ramazan'da, yüzlerce yıldır yaşadıkları evlerinde ve topraklarında bunu yaşıyorlar.
Bu sebepsiz."Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli