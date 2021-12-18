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Giriş Tarihi: 18.12.2021 13:52 Son Güncelleme: 18.12.2021 14:31

Ünlü oyuncuyu oğlunun gözü önünde katlettiler!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ünlü oyuncuyu oğlunun gözü önünde katlettiler!

Sık sık kadın cinayetleriyle gündeme gelen Meksika’da bu kez ünlü bir oyuncunun ölümü gündeme damgasını vurdu. Oyuncu ve şarkıcı Tania Mendoza, 11 yaşındaki oğlunun okul çıkışında beklediği sırada kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Mendoza, olay yerinde hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre her gün en az 10 kadının öldürüldüğü Meksika'da bu kez ünlü bir oyuncunun ölümü gündeme damgasını vurdu.

Meksikalı oyuncu ve şarkıcı 42 yaşındaki Tania Mendoza, 11 yaşındaki oğlunu futbol akademisinden almak için beklerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Cuernavaca şehrindeki futbol akademisinin dışında, diğer anne ve babalarla birlikte oğlunun çıkışını beklerken iki kişinin ateşli silahla saldırdığı Mendoza olay yerinde hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre iki silahlı adamın motosikletle yanaştığı, bir tanesinin Mendoza'ya defalarca ateş ettiği ve ardından saldırganların kaçtığı belirtildi.

Henüz cinayetin arkasında kim olduğu bilinmezken Mendoza'nın 2010 yılında da kaçırıldığı ortaya çıktı.

2010 yılında Mendoza, eşi ve altı aylık bebeği ile birlikte, bir araba yıkama işletmesinden kaçırılmıştı.

Mendoza, olaydan sonra defalarca kez Morelos Eyaleti Başsavcılığına ölüm tehdidi aldığını bildirmişti

Mendoza, ülkede 2005'te Luis Estrada'nın La Mera Reyna del Sur adlı aksiyon filmindeki rolüyle ün kazanmıştı.

O zamandan beri çeşitli dizilerde de rol alan Mendoza son birkaç yıldır şarkıcılık kariyerine odaklanmış ve beş albüm çıkarmıştı.

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Ünlü oyuncuyu oğlunun gözü önünde katlettiler!
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