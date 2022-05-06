Ünlü spikerin zor anları! Kamera ona dönünce dudaklarını yalarken yakalandı

Ünlü spiker Huw Edwards BBC kanallarında dün gece programında yerel seçim rakamlarını sunarken ilginç bir an yaşandı. Ekranda rakamlar verilirken kameranın bir anda ona dönmesiyle şaşıran Edwards'ın ağzını yalaması dikkat çekti.
KRUVASAN YEMİŞ
Edwards ardından parmaklarıyla ağzının kenarını silerek "Size biraz önce kurvasan yediğimi itiraf edeceğim. Yeni bitirdiğimi söylemekten utanıyorum ancak saat sabahın 6'sı" sözlerine yer verdi.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK
Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren videoda kullanıcılar yapılanın normal olduğunu söyledi. Bir izleyici "Sevgili Edwards, lütfen utanma, en iyi kruvasanı ye ve hayatını yaşa" sözlerine yer verdi.
Ünlü BBC spikerinin canlı yayında zor anları | Video