Ünlü spikerin zor anları! Kamera ona dönünce dudaklarını yalarken yakalandı

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren videoda kullanıcılar yapılanın normal olduğunu söyledi. Bir izleyici "Sevgili Edwards, lütfen utanma, en iyi kruvasanı ye ve hayatını yaşa" sözlerine yer verdi.

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