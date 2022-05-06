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Haberler Dünya Haberleri Ünlü spikerin zor anları! Kamera ona dönünce dudaklarını yalarken yakalandı
Giriş Tarihi: 6.5.2022 13:02 Son Güncelleme: 6.5.2022 13:45

Ünlü spikerin zor anları! Kamera ona dönünce dudaklarını yalarken yakalandı

Ünlü spikerin zor anları! Kamera ona dönünce dudaklarını yalarken yakalandı

BBC ekranlarında haberleri sunan ünlü spiker Huw Edwards bu sabaha karşı sunduğu haberlerde zor anlar yaşadı. Kameranın bir anda ona dönmesiyle dudaklarını yaladığı anlara denk gelen Edwards, parmaklarıyla ağzının kenarlarını silerek az önce kruvasan yediğini itiraf etti. Kısa sürede viral olan videoda kullanıcılar Edwards'a destek verdi.

Ünlü spiker Huw Edwards BBC kanallarında dün gece programında yerel seçim rakamlarını sunarken ilginç bir an yaşandı. Ekranda rakamlar verilirken kameranın bir anda ona dönmesiyle şaşıran Edwards'ın ağzını yalaması dikkat çekti.

KRUVASAN YEMİŞ

Edwards ardından parmaklarıyla ağzının kenarını silerek "Size biraz önce kurvasan yediğimi itiraf edeceğim. Yeni bitirdiğimi söylemekten utanıyorum ancak saat sabahın 6'sı" sözlerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren videoda kullanıcılar yapılanın normal olduğunu söyledi. Bir izleyici "Sevgili Edwards, lütfen utanma, en iyi kruvasanı ye ve hayatını yaşa" sözlerine yer verdi.

Ünlü BBC spikerinin canlı yayında zor anları | Video

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Ünlü spikerin zor anları! Kamera ona dönünce dudaklarını yalarken yakalandı
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