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Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:55

Ünlü YouTuber, 20 yıllık bir davayı çözdü! Kayıp gençler bulundu

Ünlü YouTuber, 20 yıllık bir davayı çözdü! Kayıp gençler bulundu

ABD'de 20 yıl önce kaybolan 17 ve 18 yaşlarındaki iki gencin davasını bir YouTuber aydınlattı. YouTuber, yeni bir tenoloji kullanarak gençlerin kayıp aracını gölden çıkardı. Araçtan alınan bulgular ve kimlikler, aracın içindekilerin kayıp gençler olduğunu ortaya çıkardı.

Erin Foster ve Jeremy Bechtel, 2000 yılında bir partiye gitmek için evden ayrıldıklarından beri kayıptı. 18 ve 17 yaşlarındaki iki gencin kaybıyla ilgili bir sonuca varılamamıştı. Yıllar sonra davayla ilgili bulgular YouTuber Jeremy Beau Slides elde etti. Korkunç bir keşif yaptığını söyleyen Slides, söz konusu gençlerin arabasını bulduğunu söyleyerek görüntüleri YouTube kanalından paylaştı.

"KELİMELER İÇİNDE KAYBOLDUM"

Sonar teknolojisiyle bulunan arabayı inceleyen ekipler, arabanın içinde Foster'ın kimliği ile insan kalıntıları buldu. Konuyla ilgili açıklama yapan YouTuber, "Kelimeler içinde kayboldum. Oturup birinin 20 yıldan fazla bir süredir bulunmasını beklemek çok zor" dedi.

AİLELERİNE HABER VERİLDİ

Araçtan çıkan bulgular incelemeye alınırken her iki gencin de ailelerine haber verildi. Foster'ın babası ise yıllarca o nehre diğer çocuklarıyla balık tutmaya gittiğini söyledi. Aile, çocuklarının kaybolmasıyla ilgili uzun süredir boğuştuklarını ve fotoğraflara bakmanın çok acı verici olduğunu söyledi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Gençlerin yokluğuna rağmen aile yıllardır cenaze töreni düzenleyememişti. Ölüp ölmediklerini bilmedikleri için düzenlenmeye cenaze töreni yakın zaman yapılacak. Betchel'in babası ise 'onu yeniden kaybediyormuş' gibi hissettiğini söyledi. Tekrardan kalbinin parçalandığını söyleyen adam yine de bu 'bitiş' duygusuyla rahatladığını belirtti.

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Ünlü YouTuber, 20 yıllık bir davayı çözdü! Kayıp gençler bulundu
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