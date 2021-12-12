Ünlü YouTuber, 20 yıllık bir davayı çözdü! Kayıp gençler bulundu

Erin Foster ve Jeremy Bechtel, 2000 yılında bir partiye gitmek için evden ayrıldıklarından beri kayıptı. 18 ve 17 yaşlarındaki iki gencin kaybıyla ilgili bir sonuca varılamamıştı. Yıllar sonra davayla ilgili bulgular YouTuber Jeremy Beau Slides elde etti. Korkunç bir keşif yaptığını söyleyen Slides, söz konusu gençlerin arabasını bulduğunu söyleyerek görüntüleri YouTube kanalından paylaştı.