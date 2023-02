Ünlüler devrede

ABD'li müzik grubu Metallica'nın All Within My Hands derneği, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 250 bin dolar bağış yaptığını duyurdu.Punk rock müziğinin öncülerinden Patti Smith, Instagram hesabında yardım çağrısı yaptı.Kazak ressam Erbolat Tölepbay, "Umay Ana" adını verdiği tablosunu satarak elde ettiği 10 milyon tengeyi (422 bin TL) Türkiye'deki depremzedelere bağışladı.Güney Koreli grup BTS'in üyelerinden Jimin ve J-Hope, Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklar için UNICEF'e 100 milyon von (77 bin 918 dolar) bağış yaptı.