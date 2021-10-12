Unutkanlık trajediye yol açtı: Yanlışlıkla torununu öldürdü!

İngiliz basınına yansıyan bir olay, yaşanan aile trajedisini gözler önüne serdi.

YERE YIĞILDI

Olay geçtiğimiz Aralık ayında, İngiltere'nin Winsford bölgesinde meydana geldi. Hristiyanların kutsal bayramı olan Noel'i kutlamak için bir yemek düzenleyen Hallwood ailesi, büyük bir dram yaşadı. Düzenlenen aile buluşmasına katılan büyükbaba, yemeği hazırlamak için mutfağa girdi. Noel'de geleneksel olarak servis edilen bir et yemeği yapan yaşlı adam, et yemeğinin yanına yerfıstıklı bir sos yaptı.