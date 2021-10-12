Unutkanlık trajediye yol açtı: Yanlışlıkla torununu öldürdü!

İngiliz basınına yansıyan bir olay, yaşanan aile trajedisini gözler önüne serdi.
YERE YIĞILDI
Olay geçtiğimiz Aralık ayında, İngiltere'nin Winsford bölgesinde meydana geldi. Hristiyanların kutsal bayramı olan Noel'i kutlamak için bir yemek düzenleyen Hallwood ailesi, büyük bir dram yaşadı. Düzenlenen aile buluşmasına katılan büyükbaba, yemeği hazırlamak için mutfağa girdi. Noel'de geleneksel olarak servis edilen bir et yemeği yapan yaşlı adam, et yemeğinin yanına yerfıstıklı bir sos yaptı.
Hep beraber masa başına oturan ailenin üyesi, 12 yaşındaki Cason Hallwood, yemeğini kısa sürede bitirdikten sonra arkadaşlarıyla buluşmak istedi.
Annesinden izin alan Cason, oyun parkına gitmek için evden çıktı. Aradan geçen 20 dakikanın ardından telefonu çalan anne, oğlu Cason'ın alerjik astımı için arar ara kullandığı spreyi istediğini öğrendi. Cason'ın küçük kardeşi, bisikletle parka giderek çocuğun istediği spreyi ulaştırdı.
Yaklaşık 10 dakika sonra eve dönen küçük kardeş, Cason'ın son derece normal ve iyi göründüğünü belirtti.
Ancak, bu olaydan 20 dakika sonra çalan telefon, kötü haber getirdi. Cason'ın annesine ulaşan arkadaşları, çocuğun oyun oynadığı sırada "Nefes alamıyorum" diyerek yere yığıldığını söyledi.
Hızlıca olay yerine giden anne, oğlunun yerde kıvrandığını gördü. Ambulansın gelmesinin ardından hastaneye götürülen Cason, yolda hayatını kaybetti.
Olaydaki acı gerçek ise, hastanede ortaya çıktı. Yerfıstığına alerjisi olan Cason, yediği et yemeğinde bulunan yerfıstığı sosu nedeniyle krize girmişti. Büyükbabasının, torununun alerjisi olduğunu unuttuğu için sosa yerfıstığı koyduğunun anlaşıldığı olay, aileyi yasa boğdu.