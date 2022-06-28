Ürdün’deki zehirli gaz faciasında yeni gelişme! Başbakan açıkladı

Ürdün Başbakanı Bisher al-Khasawneh, klor yüklü gaz tankının vinçten düşerek çarpma etkisiyle patlaması sonucu meydana gelen olay sonrasında bölgeyi incelemek için bugün Akabe Limanı'na gitti. Başbakan al-Khasawneh, yaptığı açıklamada 25 tonluk klor tankının düşmesiyle çevreye yayılan zehirli gazın dağıldığını, kaza yerinde gerekli temizleme işlemlerinin yapıldığını ve limanda hayatın normale döndüğünü açıkladı.
130 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ürdün devlet haber ajansı Al-Mamlaka ise zehirli gazdan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini belirterek yaralananlardan iki kritik vakanın başkent Amman'a nakledildiğini belirtti. Zehirli gazdan etkilenen 130 kişinin tedavisine çevre hastanelerde devam edildiği ifade edildi.
Akabe Limanı'nda dün bir vinçin 25 tonluk klor gazı tankını taşırken kablosunun kopması sonucu tank çarpma etkisiyle patlayarak çevreye parlak sarı renkte klor gazı dağılmıştı. Zehirli gazın aniden çevreye ve havaya yayılması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 130 yaralı ise hastanede tedavi altına alınmıştı.