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Giriş Tarihi: 15.10.2022 02:29 Son Güncelleme: 15.10.2022 02:43

Ürdün'den Türkiye'ye Bartın'da yaşamını yitirenler için taziye mesajı

AA
Ürdün’den Türkiye’ye Bartın’da yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Ürdün, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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Ürdün'den Türkiye'ye Bartın'da yaşamını yitirenler için taziye mesajı
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