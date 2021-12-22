Ürpertici orman! Fotoğraftaki detay korkuttu

PEK ÇOK İNSAN BENZER ŞEYLER GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR

Bu olayın ardından aynı bölgeden sürekli ihbarlar gelmeye başladı. Çoğu insan bir kişi gördüğünü söylerken, bazı insanlar ise figürü küçük bir kıza benzetti. Ayrıca insanlar, küçük kız figürünün ortaya çıkmasının ardından ikinci bir figürün daha ortaya çıktığını söyledi. Ancak ikinci figürün daha net ışıkta fark edildiği ifade edildi.