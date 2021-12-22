Ürpertici orman! Fotoğraftaki detay korkuttu

Pazar günü 57 yaşındaki Barrow-in-Furnes Belediye Başkanı Philip Jackson, ormanda yürürken bir fotoğraf çekti. Başta fotoğraftaki garipliği fark etmeyen adam, eve gittiğinde çektiği karede iki gizemli insanımsı-hayaletimsiz şeklin olduğunu gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan Jackson, fotoğrafı çekerken bölgede kimsenin olmadığını ifade etti.
KIYAFETLERİNE TAKILDI
Öğleden sonra ışık çok güzel olduğu için fotoğrafı çektiğini söyleyen belediye başkanı, "Görüntüde çok küçük bir adam varmış gibi duruyor. Kıyafetleri olduça ilginç. Kış şartlarına uygun değil" dedi.
PEK ÇOK İNSAN BENZER ŞEYLER GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR
Bu olayın ardından aynı bölgeden sürekli ihbarlar gelmeye başladı. Çoğu insan bir kişi gördüğünü söylerken, bazı insanlar ise figürü küçük bir kıza benzetti. Ayrıca insanlar, küçük kız figürünün ortaya çıkmasının ardından ikinci bir figürün daha ortaya çıktığını söyledi. Ancak ikinci figürün daha net ışıkta fark edildiği ifade edildi.
"PARLAK YEŞİL KÜRE GÖRÜYORUZ"
Aslında, bu bölgeyle ilgili efsanalerle ilgili ilk değil. Mayıs ayında da yerel bir kafeye gidenler hayalet gördüklerini söyleyip kameraya almıştı. Bazı insanlar ise etrafta hareket eden iki parlak yeşil küre gördüklerini söylemişti.