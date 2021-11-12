Uydu görüntüleri ortalığı karıştırdı: Bu kez F-35 savaş uçakları...

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim sürerken bölgeden gelen görüntüler dikkat çekti. Daha önce Çin'in Taklamakan Çölü'nde ABD'ye ait uçak gemisi ve muhrip gemilerin maketlerini inşa ettirdiği iddiası gelmişti. Bu kez de hedef talimi için "F-35" tipi savaş uçaklarının maketlerinin yapıldığı iddia edildi.