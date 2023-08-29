Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı! Ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü 5 yaralı

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki Burak Y., ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ve yeğenleri Elif ile Yağmur Y. ile birlikte mangal yapıp aile yemeği yemeye başladı.
Bir süre sonra Burak Y., henüz bilinmeyen bir nedenle ailesini kurşun yağmuruna tuttu. Aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, Burak Y. tabancayla başına sıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Katil Burak Y.