‘Uzaktan vuruldu’ iddiası

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da nasıl öldürüldüğüne dair iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. ABD merkezli New York Times gazetesi önceki gün Haniye'nin kaldığı konuta daha önceden yerleştirilen bomba ile öldürüldüğünü ileri sürmüştü. İngiltere merkezli Middle East Eye sitesi ise dün yayınladığı haberde suikast sırasında aynı konutta olan ve isimleri açıklanamayan üç görgü tanığının ifadelerine yer verdi. Görgü tanıklarına göre Haniye'nin kaldığı odayı uzaktan fırlatılan bir füze hedef aldı.