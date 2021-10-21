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Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:58 Son Güncelleme: 21.10.2021 15:03

Uzay yarışına bir ülke daha katıldı: Güney Kore Nuri'yi uzaya gönderdi

İHA
Uzay yarışına bir ülke daha katıldı: Güney Kore Nuri’yi uzaya gönderdi

Güney Kore, Naro Uzay Merkezinden yerli üretim uzay roketi Nuri'yi fırlattı. Kore Uydu Fırlatma Aracı II olarak bilinen ve Korece dünya anlamına gelen "Nuri" adlı roket, yörüngeye 1.5 tonluk uydu yerleştirecek.

Uzay yarışına bir ülke daha katıldı. Doğu Asya ülkesi Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği roketini başkent Seul'ün 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung'taki Naro Uzay Merkezinden yerel saatle 17.00'de uzaya gönderdi. Kore Uydu Fırlatma Aracı II olarak bilinen ve Korece dünya anlamına gelen "Nuri" adlı roket, yörüngeye 1.5 tonluk uydu yerleştirecek.

200 ton ağırlıkta ve 47.2 metre uzunlukta olan Nuri, Güney Kore'ye yaklaşık 2 trilyon won'a (1.6 milyar dolar) mal oldu. Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'ne (KARI) göre Güney Kore, 2027 yılına kadar uzaya 4 yerli roket daha göndermeyi planlıyor.

Ülke, teknolojik bir güç merkezi olarak görülse de uzay araştırmalarında diğer ülkelerin gerisinde kaldı. Seul'ün 2009 ve 2010'da roket fırlatma girişimleri, kalkıştan sonra meydana gelen patlamalarla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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Uzay yarışına bir ülke daha katıldı: Güney Kore Nuri'yi uzaya gönderdi
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