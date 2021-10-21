Uzay yarışına bir ülke daha katıldı: Güney Kore Nuri’yi uzaya gönderdi

200 ton ağırlıkta ve 47.2 metre uzunlukta olan Nuri, Güney Kore'ye yaklaşık 2 trilyon won'a (1.6 milyar dolar) mal oldu. Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'ne (KARI) göre Güney Kore, 2027 yılına kadar uzaya 4 yerli roket daha göndermeyi planlıyor.