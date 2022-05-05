Uzayda cinayet ve hırsızlık yasak

Kanada'da hazırlanan bir yasa tasarısı uzayda işlenecek suçları da ülkedeki suçlar kapsamına aldı. Buna göre uzayda işlenebilecek bir cinayet ya da hırsızlık gibi yasadışı eylemler suç sayılacak. Bill C-19 isimli tasarı kapsamında herhangi bir Kanadalının uzayda söz konusu suçları işlemesi halinde sanki Kanada sınırları içerisinde işlemiş gibi kabul edileceği açıklandı. Bu nedenle uzayda suç işleyen kişi, yasa kapsamında Dünya'ya döndüğünde tutuklanacak. Yasa tasarısının özellikle Ay yüzündeki çalışmalara yönelik hazırlandığı kaydedildi.