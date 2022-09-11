Uzaylılara ev sahipliği yapabilecek gezegen sistemi keşfedildi

Bilim insanları uzaylı yaşamına ev sahipliği yapıyor olabilecek, iki uzak gezegenden meydana gelen yeni bir gezegen sistemi keşfetti. Bulunan iki gezegen, LP 890-9 adlı küçük, soğuk bir yıldızın yörüngesinde. Bu, benzer şekilde ilgi çekici TRAPPIST-1'den sonra gezegenlere ev sahipliği yapan en soğuk ikinci yıldız. Sistemdeki gezegenlerden biri LP 890-9b olarak biliniyor ve Dünya'dan sadece yüzde 30 daha büyük. Gezegen o soğuk yıldıza o kadar yakın ki bir yıl sadece 2.7 gün sürüyor.Sistemin LP 890-9c diye adlandırılan, tamamen bilinmeyen başka bir gezegeni daha var. Gezegen, birincisine benzer büyüklükte (Dünya'dan yüzde 40 daha büyük) fakat bir yıl daha uzun sürüyor. Yıldızın etrafında dönüşünü 8.5 günde tamamlıyor.Birmingham Üniversitesi'nde Ötegezegen Bilimi profesörü ve ikinci gezegenin keşfiyle sonuçlanan gözlemleri planlayan Speculoos çalışma grubunun lideri Amaury Triaud, "Yaşanabilir bölge, Dünya'yla benzer jeolojik ve atmosferik koşullara sahip bir gezegenin, suyun milyarlarca yıl boyunca sıvı kalmasını sağlayan bir yüzey sıcaklığına sahip olacağı kavramdır" dedi.