Putin Macron zirvesine ilişkin Kremlin’den açıklama!

"RUSYA HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu görüşmeden kimse vazgeçmiyor. Eğer bu görüşme, Ukrayna'nın güneydoğusunda Gordion Düğümüne dönüşen durumu çözmeye yardımcı olursa, Rusya herkesle görüşmeye hazır olacak." dedi.

Peskov, "Önce, bu görüşme hangi amaçla, hangi konularda ve hangi sonuca dayanarak gerçekleşecek. Bu konuda anlayış henüz yok." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Belarus'un 10-20 Şubat'ta Belarus topraklarında "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini dile getiren Peskov, Rus askeri birliklerinin tatbikatların ardından ülkesine döneceğini aktardı.

Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi.