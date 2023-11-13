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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Uzun yaşamanın sırrı: Merak

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Uzun yaşamanın sırrı: Merak
İspanya'daki Madrid Complutense Üniversitesi'nden uzmanlar, 100 ile 107 yaş aralığındaki katılımcılarla bir çalışma yaptı. Katılımcıların dürüstlük, öğrenme sevgisi, şükran, zekâ, aktif olma ve merak dâhil 19 ortak özelliğe sahip olduğu görüldü. Journal of Happiness Studies'de yayınlanan analizde, uzun yaşayan kişiler için "Öğrenmeyi seviyorlar, meraklılar ve iyi bir hafızaları var" ifadelerine yer verildi. Uzmanlar, uzun yaşamak isteyenlere "Meraklı olun, yeni kültürler öğrenin, seyahat edin ve okuyun. Merak; bilme, seyahat etme, güncel olma arzusudur. Yeni bilgi ve öğrenme alanları bulun" önerisinde bulundu.
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Uzun yaşamanın sırrı: Merak
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