Vahşetten Batı da sorumlu

Hollandalı eski diplomat Nikolaos van Dam, Batılı ülkelerin İsrail-Filistin konusundaki yaklaşımını eleştirdi. Van Dam'ın Gazze'deki gelişmelere ilişkin makalesi NRC gazetesinde yayımlandı. Van Dam, Hollanda hükümetinin İsrail'in katliamına rağmen, Birleşmiş Milletler'in Gazze'de ateşkes çağrısını desteklemede isteksiz kalmasının zalim ve ikiyüzlü olduğuna işaret ederek, "(İsrail) nasıl olsa en önemli BM kararlarını görmezden geldi ancak bu Hollanda'nın ahlaki iflasının bir işareti" dedi. Van Dam, bunun İsrail'in "savaş suçlarına ve Filistinlilere karşı insan hakları ihlallerine" dokunulmaz bir şekilde devam etmesini sağladığını vurgulayarak, Hollanda ve birçok Batı ülkesi, yıllardır bu konuda gerçekten bir şey yapmadan tolerans gösteriyor. Bu nedenle onlar da kısmen şu anki durumdan sorumlu" dedi.