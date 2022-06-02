Vakalar bir haftada ikiye katlandı

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) de vakalara dair açıklamalar geldi. DSÖ maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 30 ülkede tespit edildiğini ve endemik olmadığı (Orta Afrika ve Batı Afrika harici) ülkelerde doğrulanmış en az 550 vakanın olduğunu açıkladı. Böylelikle, maymun çiçeği virüsünün endemik olmadığı yerlerdeki vaka sayısı birkaç günde, neredeyse iki katına çıkmış oldu.DSÖ yetkilisi Rosamund Lewis, "Salgının aynı anda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında, gördüğümüz şey gerçekten farklı. Böyle bir durum daha önce görülmedi" dedi. Lewis, şimdiye kadar tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun eşcinsel ilişki sonucu virüse yakalandığı bilgisini paylaştı. Öte yandan Macaristan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. Norveç'in Halk Sağlığı Enstitüsü de Norveç'te ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini söyledi. Portekiz'de de 19 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 119'a yükseldi. Portekizli yetkililer vakaların hepsinin 40'larındaki erkekler olduğunu aktardı. DSÖ ayrıca bu yıl 7 Afrika ülkesinde 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakasının görüldüğünü bildirdiEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Kovid-19 pandemisinin ardından gizemli hepatit vakaları ve maymun çiçeği derken bir de "domates gribi" alarmı verildi. Hindistan'da 6 Mayıs'tan beri yeni bir virüs nedeniyle sağlık yetkilileri teyakkuzda. Ülkenin doğusunda görülen bu hastalık vücutta bıraktığı kırmızı lekeler ve yüksek ateş gibi semptomlar nedeniyle "domates gribi" ya da "domates humması" olarak anılıyor. Virüs özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda görülüyor. Yetkililer, 80'i aşkın çocukta virüsün saptandığını ancak şu an itibarıyla endişelenmeye gerek olmadığını aktardı. Hintli doktorlar "Domates humması yaşamı tehdit eden bir hastalık değil, ancak bulaşıcı. Enfeksiyon hâlâ araştırılsa da kişiden kişiye yayılabiliyor" ifadelerini kullandı.