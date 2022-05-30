Valizinde kokain çıkan hostese 17.5 yıl hapis

ETIYOPYALI hostes Selamawit Ejigu Zeleke (31), 25 Mart 2021'de geldiği İstanbul Havalimanı'nda, x-ray'de valizinde tablolar içine gizlenmiş 1.5 kilo kokainle yakalandı. Zeleke, Bettel isimli hostes arkadaşının Türkiye'deki yakınlarına tablo göndermek istediğini söyleyince onu kıramadığını öne sürdü. Polis, tabloları almaya gelen Chukwudi Nkemjika ve Lucky Uzo Owubor'u yakaladı. Owubor beraat ederken Nkemjika, 9 yıl 2 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Zeleke'ye verilen 31.5 yıl hapis ve 45 bin lira para cezası, etkin pişmanlık ve takdir indirimi ile 17.5 yıl hapis ve 25 bin lira para cezasına düşürüldü.