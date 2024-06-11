Vampir efsanesi Osmanlı’ya uzandı

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, vampir efsanesinin kökünü haberleştirdi. "18. yüzyılın başlarında, Sırbistan'da onlarca kişi gizemli bir şekilde ölmeye başladı. Haberde vampir efsanelerinin özellikle de Kisiljevo ve Medvedja'dan yayıldığı ve buralarının da yüzyıllarca Osmanlı hâkimiyetinde kaldığı belirtildi. Profesör Clemens Ruthner ise 'vampir' kelimesinin kökeninin, Avusturyalı doktorların yerel tercümanlarla konuşmalarına dayandığını dile getirerek "Tercüman büyük ihtimalle 'upir' gibi bir şeyler mırıldandı ve bu da Slovence 'şeytan' demek. Bu yanlış anlamayla da 'vampir' kelimesi doğdu" diyor.