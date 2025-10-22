Vance: Türkiye yapıcı rol oynuyor

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin soruya şu karşılığı verdi: "Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız."