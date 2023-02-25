Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro Türkiye’den dönen ekibe madalya verdi

Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nun da katıldığı törende, deprem bölgesinde takdire şayan çalışmalar yaptıkları için Venezuela'nın ekibine 'Francisco de Miranda Nişanı' taltif etti. Maduro, arama kurtarma ekibinin Venezuela Bayrağındaki üç rengi Türkiye'de barış, sevgi, dayanışma ve işbirliği ruhuyla dalgalandırdıklarını vurgulayarak gurur duyduğunu ifade etti.