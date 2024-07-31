Venezuela’da gerilim sürüyor

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan ve yüzde 51.20 ile Nicolas Maduro'nun kazandığı devlet başkanlığı seçiminin ardından başlayan protestolar büyük ölçüde azaldı. Washington Post'un hastane kayıtları ile muhaliflere yakın Venezuelalı STK Foro Penal'ın verilerine dayandırdığı habere göre, 16 kişi yaşamını yitirdi. Muhalefet, Maduro'nun zaferinin hileli olduğunu öne sürerek, kendi adayı Edmundo Gonzalez'in oyların çoğunluğunu aldığını açıklamış ve şiddet olayları patlak vermişti. Öte yandan Güney Amerika ülkeleri ile Venezuela arasındaki gerilim de sürüyor. Venezuela hükümeti, Peru'nun Venezuela halkının iradesini hiçe saydığı belirtilerek, bu ülke ile diplomatik ilişkilerin kesildiği bildirildi.