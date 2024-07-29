Venezuela’da Maduro zaferi

Venezuela'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimini Nicolas Maduro kazandı. Ulusal Seçim Konseyi, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu. İlk sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi. Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer aldı. Seçim sonuçlarına itiraz eden Gonzalez, "Tüm kuralları çiğnediler'' dedi. Maduro ise ulusal birlik çağrısında bulundu.