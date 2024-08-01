Venezuela’da muhalefet lideri Machado hakkında tutuklama emri





KOSTA RİKA'DAN GONZALEZ VE MACHADO'YA SİYASİ SIĞINMA TEKLİFİ

Kosta Rika, tutuklama emrinin ardından Gonzalez ve Machado'ya siyasi sığınma teklif etti. Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco yaptığı açıklamada, "Hem Maria Corina Machado ve Edmundo Gonzalez'e hem de Venezuela'da siyasi zulüm gören herhangi bir kişiye Kosta Rika'da siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız" dedi.