Venezuela’da şiddetli patlama: Petrol tesisini alevler sardı

Venezuela'da korkutan bir patlama meydana geldi. Ülkenin doğusunda Orinoko Nehri kıyısında yer alan Petrocedeno Şirketi'ne ait petrol tesisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Bölgedeki kaynaklar, yangının damıtma kulesinin yakınında çıktığını belirtirken, alevlerin nafta tesisine kadar yayıldığını ifade etti. Yerel medya, işçilerin tesisten tahliye edildiğini ve yaralanan olmadığını aktardı.

Devlet petrol ve doğalgaz şirketi Venezuela Petrolleri'nden (PDVSA) herhangi bir açıklama yapılmadı.