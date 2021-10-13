Venezuela’dan soykırım tepkisi! ‘İspanya’dan özür bekliyoruz’

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın sömürge döneminde yerli halklara yönelik başlattığı 300 yıllık soykırım için özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Maduro, devlet televizyonu VTV kanalına yaptığı açıklamada, İspanyol sömürgeciliğinin, 300 yıllık tarihi olayların siyasi konseyde tartışılması için Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) başkanına mektup göndereceğini bildirdi.

MEKSİKA'DAN DA TALEP GELMİŞTİ

İspanya Kralı VI. Felipe'ye de mektup yazacağını dile getiren Maduro, "İspanya Kralı'nın tarihsel olaylar karşısında tutumunu düzeltmesini ve Amerika kıtasında yerli halklara yönelik 300 yıllık soykırım için af dilemesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Maduro, İspanya'nın da sömürgeciliğe karşı şanlı ve kahramanca bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "İspanya'nın, tarihi acının ne olduğunu anlaması gerekir." dedi.