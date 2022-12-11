‘Verdiğiniz sözü tutun’

Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi istişareler 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükelçi Önal, Verşinin'le yaptığı görüşmelerde, terör örgütü PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yineledi. İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) reformu, İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanması, Ukrayna, Suriye'deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı. İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin hususların istişare edildiği görüşmelerde, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevk edilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulandı. İstişarelerde Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilerek bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulandı. Bu kapsamda Türkiye'nin taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğu yinelendi.Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanırken ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması gerekliliğine işaret edildi. Sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, Türkiye'nin milli güvenliğe tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılık yinelendi ve bu bağlamda Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisi ifade edildi. İstişarelerde, Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadığı kaydedildi. Öte yandan, Libya'da en geniş toplumsal uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimler düzenlenmesine destek ifade edildi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalar hilafına yürütülen faaliyetlere son verilmesinin önemini vurguladı.İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü sona eren Türkiye-Rusya istişare görüşmelerinde Rus heyeti Türkiye'nin kara operasyonundan vazgeçmesi karşılığında terör örgütünün çekilmesini teklif etti. Şarku'l Avsat'a konuşan kaynaklara göre, Rus heyeti, Türk heyetine Münbiç ve Ayn el-Arab'daki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurları ile silahların çıkarılmasını ve geriye sadece SDG'ye bağlı Güvenlik Güçleri unsurlarının kalması teklifinde bulundu. Ayrıca, bu unsurların da Suriye rejim güçlerine bağlı güvenlik güçlerine entegre edileceği belirtildi. Kaynaklar, Türk tarafının teklife onay vermediğini, incelemek için süre talep ettiğini ve ayrıca SDG'nin Münbiç, Tel Rıfat, Ayn el-Arab'dan çekilmesi ve Türkiye'nin güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeden uzaklaşması talebine bağlı olduğunu vurguladığını bildirdi. Kaynaklar, Türkiye'nin askeri operasyonla ilgili tüm hazırlıkları tamamladığını da belirtti.