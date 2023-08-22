Vladimir Putin’den ’Tahıl Koridoru’ mesajı! O şartı açıkladı: Geri dönmeye hazırız!

"Gayri meşru yaptırımlar, uluslararası ekonominin sarsılmaz sanılan serbest ticaret ve ekonomik normlarına ve kurallarına olumsuz etkiye sahip"

Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların küresel ekonomiye verdiği zararlara değinen Putin, "Gayri meşru yaptırımların uygulanması ve egemen devletlerin varlıklarının hukuka aykırı olarak dondurulması, uluslararası ekonominin sarsılmaz sanılan serbest ticaret ve ekonomik normlarına ve kurallarına olumsuz etkiye sahiptir. Bunun direkt sonucu hammadde kıtlığı, artan işsizlik ve dünyanın diğer sorunlarının artması. Gıda, tarım ürünleri ve mahsul ücretleri hızla artıyor ve en başta bu yoksul ülkelere zarar veriyor. Bu koşullarda BRICS devletlerinin etkileşimi güçlendirmesi, ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik ortak çalışmamıza somut sonuçlar getirilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.