Von der Leyen, Kiev’de, Ukrayna’nın üyeliğine destek mesajı verdi

Von der Leyen, yarın düzenlenecek AB-Ukrayna zirvesi öncesinde Ukrayna kabinesi ve AB Komisyonunun ortak toplantısının kapanışında konuştu.

Toplantıda 20 kadar konuyu ele aldıklarını belirten von der Leyen, "Ukrayna'yı desteklemek ve geleceğini hazırlamak için çalışan ekiplerimizi aynı masada görmek çok duygulandırıcı. Dünyaya ne kadar güçlü bir sinyal." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, "AB, Ukrayna'yı sonuna kadar, AB'nin kalbinde Brüksel'de (AB Komisyonunun bulunduğu) Berlaymont binasının önündeki göndere Ukrayna bayrağının çekileceği güne kadar destekleyecek." dedi.

"UKRAYNA, AB İLE BİR ÜYE ÜLKE GİBİ İLETİŞİMDE"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de "Değerlerimiz ortak. Kaderimiz ortak. Düşmanımız ortak. Savunmamız ortak. Bu, hayatımızın birleştiği anlamına gelir." dedi.

Artık Avrupa'yı "Ukrayna'sız" hayal etmenin mümkün olmadığını söyleyen Zelenskiy, "Kurumlarımız AB ile bir AB üye devleti arasında olması gerektiği gibi fiilen etkileşim halindedir. Şimdi tüm bunları siyasi ve yasal düzeyde teyit etmeliyiz. Üyelik görüşmelerinin başlatılması kilit adım olacak ve umarım yakında bunu da duyurabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AB-UKRAYNA ZİRVESİ

AB-Ukrayna zirvesi, savaşın başından bu yana ilk kez, Kiev'de yarın düzenlenecek. AB'nin üst düzey yetkilileri ile Kiev yönetimi bir araya gelecek. Zirve iki oturumdan oluşacak. Oturumların ilkinde Ukrayna'nın AB adaylığı, üyelik ve entegrasyon süreçleri ele alınacak.

Savaşın başlamasından 4 ay sonra 23 Haziran 2022'de "AB adayı" statüsü verilen Ukrayna'nın kısa sürede üye olması beklenmiyor.

AB yetkilileri, bir ülkenin AB üyesi olabilmesi için Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatıyor.